Asegura Ninel Conde que Larry Ramos la mantiene y quiere tener un hijo con él

Ciudad de México.- Ninel Conde ha dado sus primeras declaraciones en entrevista para el programa “De Primera Mano” a casi una semana de su controversial boda con Larry Ramos, y más enamorada que nunca, la cantante reveló sus deseos de volver a ser madre.

Al hablar de algunos detalles de su unión con Ramos, la también actriz explicó que realmente este festejo fue una simple bendición de Dios, y por tal motivo decidió portar un vestido blanco, porque es lo que se acostumbra; sin embargo, recalcó que el próximo año se casará con el empresario colombiano en Miami.

De la misma manera, confesó que la canción que bailó con su ahora esposo es “Te esperaba” de Carlos Rivera, y que sus padrinos fueron sus hermanos y un pastor.

Al ser cuestionada sobre los rumores de embarazo, la artista dijo: “ojalá, Dios te oiga, ojalá… Si queremos no sé qué tan pronto, qué tan lejos, pero ahorita hay compromisos que cumplir, tengo contratos por ahí cerrados, voy a sacar un disco, entonces habrá que encontrar el tiempo”.

Posteriormente, el llamado “Bombón Asesino” aseguró que el joven colombiano es inocente de todas las acusaciones en su contra, y dio a conocer que ella también tiene tres denuncias en su contra.

“Yo como mujer estoy tranquila, sé con quién estoy… Yo tengo 3 denuncias penales en mi contra, por la misma persona (Giovanni Medina) y no por eso soy un delincuente. Cualquiera puede ir y poner una denuncia y tiene sus argumentos, en mi caso hay trasfondo, y no por eso soy una delincuente. Yo denuncié por violencia y me denunciaron por violencia a mí, me denunciaron por abandono del niño, porque me fui a trabajar a NY, y algo así, puras tonterías”.

Finalmente, Ninel Conde destacó que su esposo la mantiene por ahora, pues ella no tiene trabajo desde hace varios meses por la pandemia de Covid-19.

“Tengo un hombre que me protege, me cuida, me respeta, me ayuda, me apoya… ¡qué más puedo pedir!... y no me cela, que ya eso es una bendición… Gracias a Dios el día de hoy Larry me sustenta, me sostiene, me mantiene, yo tengo desde febrero que no trabajo, y no me ha faltado absolutamente nada, al contrario, he vivido en abundancia gracia a Dios, obviamente no así de qué barbaridad, pero muy tranquilos… y el día si en un futuro él tiene una necesidad, claro que lo apoyaré”, destacó.