Asegura Mr. Tempo que no sabía que Lorenzo Méndez era esposo de Chiquis Rivera

Ciudad de México.- El nuevo galán de Chiquis Rivera, conocido como Mr. Tempo, no perdió oportunidad en responderle a Lorenzo Méndez, luego de que el aún esposo de la cantante dijera que el empresario no le contestó los mensajes que le envió y lo insultara asegurando que le faltaba valor para enfrentarlo.

“No me voy a prestar a este jueguito, pero tengo las pruebas, me manda dos mensajes, se los contesté, y de ahí me bloquea, entonces cómo puedes tener comunicación con alguien que te corta la línea de comunicación, y qué bueno que lo hizo, porque yo no tengo tiempo para andar con esas niñadas”, dijo Mr. Tempo en entrevista para el programa Un Nuevo Día.

Posteriormente, el restaurantero, no dudó en hacer menos al ex vocalista de La Original Banda el Limón asegurando: “No lo conozco, nunca lo he visto en persona, no sabía quién era antes de que me preguntara Chiquis, te lo puedo asegurar, nunca lo había visto, es más, no sabía quién era él, ni sabía que era marido de Chiquis, yo dejé de ver a Chiquis hace muchos años, y ya cuando me contó ella lo que estaba pasando, es cuando dije ‘órale’, no sabía yo”.

Finalmente, Mr. Tempo envió un contundente mensaje a Méndez haciéndole ver que ya no tiene oportunidad de volver con Chiquis. “Échale ganas compa, la vida no se acaba, hay que darle vuelta a la hoja y ponerse a chambear”, remató.