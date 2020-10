Asegura Marjorie de Sousa que su batalla legal contra Julián Gil continúa

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa reapareció públicamente en Ontario, California, lugar donde además de recibir las llaves de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria artística, también fue cuestionada por haber obtenido la patria potestad de su hijo Matías, producto de su romance con Julián Gil.

Emocionada por el premio a sus 20 años de carrera profesional, la actriz rompió en llanto y dedicó este reconocimiento a su madre e hijo, asegurando que su retoño es el motor de su vida.

Sin embargo, Marjorie no pudo evitar los cuestionamientos sobre la batalla legal que aparentemente le ha ganado a Gil, por lo que venezolana replicó:

“No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”.

Sin dar más detalles de su problema legal, De Sousa también habló de los ataques que recibe en redes sociales y confesó: “A veces te tienes que hacer oídos sordos, muchas de las personas que escriben ahí ni siquiera son cuentas reales, son cuentas compradas, cuentas falsas, entonces no puedes dejarte llevar por una persona que no tiene una foto de su perfil, que no tiene seguidores y además son creados por personas aparte para tratar de dañarte la imagen”.

Finalmente, Marjorie aseguró que el tiempo hablará por ella y tarde o temprano todo se sabrá, por lo que ahora solo se concentrará en cuidar a su hijo.