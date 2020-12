Asegura Lorena Velázquez que madre de Edith González murió porque 'no aguantó' ausencia de la actriz

Ciudad de México.- A escasos días del fallecimiento de Doña Ofelia Fuentes, es la actriz Lorena Velázquez, íntima amiga de la familia, la que ha revelado algunos detalles de los últimos meses de vida de la madre de Edith González.

Durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando, Velázquez aseguró que a la señora Fuentes le costó mucho trabajo hacerse a la idea de que su hija Edith había perdido la vida desde el año pasado.

“Al rato vamos a alcanzar a Ofe, así es la vida, todos vamos a acabar ahí y lo malo es que se nos haya ido tan rápido, pero para una mamá perder una hija como Edith, un hijo, es lo peor que puede pasar. Yo creo que aguantó bastante […] Ella tenía, esa cosa que no debes tomar azúcar, no sabemos si en parte fue eso […] Ofe no aguantó”.

Para finalizar, al hablar de Constanza Creel González, hija de Edith González, manifestó: “Yo lo que pienso es en Constanza, que la quiero tanto, me da gusto que ahora tiene una familia con Santiago Creel, con Paulina su esposa, con las hijitas de ellos, y que está ahí en plan familiar, en plan de cariño, de amor y que le deseo lo mejor y que la adoro”.

