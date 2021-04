Asegura José Manuel Figuera que ya habló con su hermana Juliana

Ciudad de México.- José Manuel Figueroa se pronunció al respecto de las declaraciones de su hermana Juliana Figueroa, quien a inicios de este 2021 denunció públicamente que sus hermanos se estaban repartiendo parte de la herencia de Joan Sebastian sin contemplarla.

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, reclamó en aquella ocasión Juliana.

Por tal motivo, durante la celebración del que sería el cumpleaños número 70 del llamado “Rey del Jaripeo”, es que José Manuel Figueroa rompió el silencio y reveló que ya pudo tener comunicación con la joven.

Tras asegurar que le duele la situación, José Manuel aseguró: “yo le dije (a Juliana) que si eso era un problema, que yo no uso reloj, nunca he usado reloj […] nunca he sido de grandes lujos ni de marcas de relojes, ni me gusta portar ropa (cara), marcas, y que si realmente le importaban los relojes, que yo los relojes que yo tenía de mi padre, que se los regalaba, pero en ningún momento le pedí una disculpa”.

Por último, y sin querer revelar nombres durante la entrevista que concedió al programa Hoy, el intérprete manifestó que en su familia hay quienes desean ver a los hijos del fallecido cantautor en disputa y separados.

“Se les llena la boca de decir que amo a mi padre, y en vez de querer unir a los hijos de Joan, en vez de querernos unir, procuran más con susurros y mentiras con jiribilla, buscan separarnos más, y lo que no entienden la mayoría de mis hermanos o medios hermanos, como le quieran llamar legalmente o no, es que estemos separados, porque no les entra en la cabeza”, remató.