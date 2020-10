Asegura J Balvin que Beyoncé participó en remix de ‘Mi Gente’ por su hija Blue Ivy

Ciudad de México.- J Balvin confesó que fue gracias a la pequeña Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé, que la cantante aceptó a participar en el remix del famoso tema “Mi Gente”.

El cantante colombiano reveló durante su participación en el podcast de DJ Khaled titulado “The First One” que debido a que la niña no paraba de escuchar el tema fue que su madre no descartó la oferta de hacer dicha colaboración.

“¡Su hija!, ella estaba cantando y cantando “Mi gente”, entonces recibí una llamada de mi amiga Melissa, quien me dijo: “Lo único que escucho en esta casa o donde quiera que vamos es “Mi gente” porque Blue está enamorada de la canción. Beyoncé siempre está cantándola y Jay Z siempre está cantándola…”, contó Balvin.

Posteriormente, el intérprete de música urbana manifestó que su amiga lo alentó para contactar a la artista estadounidense y hacerle la propuesta laboral. “Sí la hija de Beyonce la canta, ¿por qué no le dices si quiere montarse en el remix?, lo peor que puedes conseguir es un no, ¿verdad?”.

Para finalizar su relato, J Balvin recordó emocionado el momento en que Beyoncé aceptó colaborar con él. “Le dije y ella dijo: “‘Sí’, estaba super emocionada, ‘hagámoslo’. Es algo que nunca olvidaré porque lo hicimos en Coachella”.

