Asegura Humberto Zurita que todavía cree en el amor tras la muerte de Christian Bach

El actor Humberto Zurita abrió su corazón a más de un año de la muerte de Christian Bach, y a pesar de confesar que no ha sido nada fácil vivir con la ausencia de la actriz, asegura que todavía cree en el amor.

“Ha sido un año difícil en el sentido de… vamos… es algo irrecuperable la pérdida del ser amado, de la madre de mis hijos, pero también poco a poco esos ciclos han ido también limpiando un poco las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma, y vas entrando en esa aceptación”, confesó el artista en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, el histrión desmintió que siga devastado por la muerte de la madre de sus hijos. “La gente piensa que yo sigo sufriendo, llorando… y no, no es así, al contrario, tengo que estar aquí con mis hijos y la fortaleza es importante, y si algo tenía Christian es que era una mujer muy fuerte, una persona que luchaba por sus objetivos, por sus cosas, y que nos enseñó que en la vida hay que ser fuertes, a entender que la vida es así y que la vida tiene ciclos”.

Por último, y luego de que hace algunos meses fuera relacionado sentimentalmente con Kika Edgar, tras compartir créditos en la serie “La Reina del Sur, Zurita aseguró que por ahora no busca una pareja, aunque sigue creyendo en el amor.

“Yo creo en el amor, creo que el amor te salva… creo que la vida sin amor no tendría sentido, el amor tiene muchos colores, es como el arcoíris, lo único que te puedo decir ahorita, hoy en día, es que yo no estoy buscando nada en cuanto a lo que me dices tú de establecer una pareja. No me siento ni viudo, ni soltero… como para estar diciendo: ‘ay, yo quiero encontrar una pareja’, no estoy en ese tono pues, de mi vida, en esa vibración de mi vida, pero creo en el amor profundamente, creo que el amor te salva… entonces no descarto nada absolutamente nada, pero ella siempre va a estar en el corazón de mis hijos y en el mío siempre, siempre va estar”, concluyó.