Asegura Héctor Sandarti que tiene varias ofertas de trabajo

Héctor Sandarti sigue adaptándose a una nueva vida luego de que el pasado viernes anunciara su salida intempestiva del programa “Un Nuevo Día”.

Sin embargo, el conductor aseguró que a pesar de que su despedida no fue planeada o por problemas con alguna de sus compañeras de televisión, ahora ve el lado positivo de esta situación.

Desde Miami, Sandarti reveló que tiene varias ofertas de trabajo en México y Estados Unidos, por lo que ahora se encuentra analizando diversos proyectos.

“Inmediatamente se hizo el anuncio, varias manos se empezaron a levantar preguntando por mí, inmediatamente me habló mi agente y me dijo ‘amigo, hay mucha gente interesada’. Obviamente no puedo compartirles mucha información todavía porque es algo que nos piden estas compañías que están interesadas. Hoy por hoy puedo decir que tengo opciones en la mesa, de las cuales hay una en particular creo que se puede cerrar antes de lo que te imaginas”, contó.

Mientras toma la decisión que más convenga a sus intereses, Héctor Sandarti volverá a dar conferencias, pero esta vez de manera virtual y retomando sus últimas vivencias.