Asegura Giovanni Medina que Ninel Conde acudió a juzgado sabiendo que estaba cerrado

Ciudad de México.- La guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia y manutención de su hijo Emmanuel continúa, y luego de que la cantante apareciera en los juzgados para atender a una audiencia relacionada con el caso, el empresario la desmiente y asegura que su acto fue para engañar a los medios de comunicación y opinión pública.

“Los juzgados familiares hoy en día por motivo de la pandemia están trabajando un día los números nones y otro día los pares, el día de ayer trabajaron los números nones, nuestro juicio está en un número par, es decir, el juzgado que lleva nuestro caso el día de ayer estaba cerrado”, explicó Medina en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, Giovanni manifestó su descontento pues considera que este tipo de acciones de Ninel no son auténticas. “A mi me gustaría que se nos aclarara, ya que fuera por parte de la mamá de mi hijo o bien de las autoridades, a qué fue, porque lo que yo vi, es que en efecto, atendió al llamado de interesarse más en su hijo, pero lo entendió mal porque no se trata de hacer una pantalla, no se trata de contratar escoltas para ese día nada más y que la gente te vea y todo un show citar 20 medios de comunicación para no decir nada y se trataba de que tuviera un interés legítimo por nuestro hijo”.

Para finalizar, al respecto de la comunicación que actualmente mantiene Conde con su hijo menor, Medina aseguró: “ella estuvo fuera de la ciudad con quien es su pareja durante más o menos un mes o mes y medio y en todo ese tiempo no buscó esa conexión en videollamada y entiendo que al día de hoy ya están suspendidas”.

Se espera que en breve Ninel Conde salga a dar su versión al respecto de estas declaraciones de quien ahora es su ex pareja sentimental.