Asegura Gaby Spanic que hubo corrupción tras perder demanda

Gaby Spanic asegura que hubo corrupción tras perder demanda contra periodista rompió el silencio luego de darse a conocer que el periodista Gustavo Adolfo Infante le ganó la demanda por daño moral que interpuso en su contra.

A través de un video y sin hablar directamente del caso, la actriz mostró su postura y expresó: “Estoy aquí con mi conciencia tranquila, ya se dieron cuenta de la corrupción que existe en el mundo, no solamente en México, pero bueno, el dueño del oro y la plata es Dios, el dueño de la justicia divina es Dios”.

Y agregó: “Al parecer mucha gente no le teme, yo no sé a quién le pesa tanto mi presencia, o mi belleza o mi talento, pero confió en Dios, él está en control de todo, y él me dará la victoria porque yo tengo fe, soy una madre guerrera que pelea por sus derechos, míos y de mi hijo, por supuesto”.

Por su parte, el comunicador confirmó que su equipo de abogados ya inició un nuevo proceso legal en contra de la venezolana, pues le hizo perder tiempo, dinero y esfuerzo en la batalla legal que ya ganó.