Asegura Gaby Crassus que Rodrigo Mejía se despidió de ella antes de morir

Ciudad de México.- La conductora Gaby Crassus sigue consternada por la muerte de su esposo y padre de sus hijos Rodrigo Mejía, quien perdió la vida tras las secuelas de su contagio de Covid-19.

“Le destruyó los pulmones… neumonía, sí, los pulmones se le hicieron rígidos… le deshizo los pulmones en muy poco tiempo no sé por qué…”, dijo visiblemente afectada Crassus en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionada sobre la forma en que pudo contagiarse el actor, Gaby comentó: “No sé cómo nos contagiamos, Rodrigo era una persona que hasta los billetes desinfectaba”.

A pesar de que el artista recibió tratamiento médico en casa a través de videollamadas, la situación se complicó y fue ingresado en el hospital. “Como en una semana se empezó a deteriorar y fue cuando lo llevé al hospital, estuvo en el área Covid hospitalizado con oxígeno y de repente un día me llamó el doctor y me dijo que lo tenían que intubar, obviamente tenía miedo, yo le vi en los ojos”, relató la TV host.

Posteriormente, Gaby contó que fue a través de una videollamada que pudo platicar Rodrigo por última vez. “Me vio, y yo lo vi a los ojitos y le dije ‘mi amor no te preocupes, todo va a estar bien, de esto vamos a salir juntos como siempre, y nos queda mucha vida juntos y él me hizo así (moviendo dedo índice para decir que sí)’”.

A los 10 días de estar intubado y a pesar de que los pronósticos eran alentadores, llegó la mala noticia. “Me dejaron pasar literal un minuto a verlo, lo vi muy desmejorado, se vino abajo, pero nosotros íbamos a seguir luchando hasta el último minuto. Le dije que le echara ganas, que teníamos unos hijos preciosos, que teníamos mil planes para hacer juntos, que teníamos que ver a nuestros hijos crecer. Y en la noche me llamó el doctor y me dio la noticia de que había fallecido”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, la presentadora reveló con un gran dolor que tuvo un sueño muy extraño un día antes del deceso de su marido. “Soñé con él, lo vi parado en la puerta del cuarto, y me estaba viendo y estaba sonriendo, no me dijo nada, nada más estaba sonriendo, y yo desperté y dije esa es una señal de que va a estar bien, jamás me imaginé que se estaba despidiendo”.

