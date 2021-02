Asegura Frida Sofía que le advirtió a Alejandra Guzmán sobre malos negocios de Larry Ramos

Ciudad de México.- Frida Sofía confesó que a pesar de las diferencias que mantiene con su madre, Alejandra Guzmán, intentó advertirle sobre los negocios que hizo con Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde.

En entrevista para el programa Ventaneando, la joven relató la forma en que quiso acercarse a la rockera para darle un consejo con respecto al empresario colombiano.

“Con Larry también…. le rogué ‘Mamá, ¡por favor!, si vas a invertir no lo hagas con mi ex novio, ¡caray! Por favor’”, relató la joven intérprete.

De la misma forma, Frida reveló que estuvo a punto de hacer negocios con Ramos, quien fue demandado por La Guzmán. “Yo iba a invertir mi dinero. ¡Casi invierto mi dinero!”.

Posteriormente, la artista de 28 años afirmó que su “intuición” fue lo que le ayudó a no caer en los negocios del esposo del “Bombón Asesino”.

“Le rogué y le rogué (a mi mamá). Y ya después vi que sus reuniones eran en el barco. Sus reuniones de trabajo eran en el barco. Le dije ‘Oye, si tiene un pent-house y oficinas y van a hacer business, ¿por qué no están en la oficina?’”, contó.

Inmediatamente, Frida Sofía fue directa sobre la forma de actuar de Alejandra y cómo cayó en los negocios truculentos de Ramos. “O sea... ¡un poquito de respeto nada más!”.

Pero al recordar que Ale fue quien la trajo a este mundo, Frida resaltó: “El respeto lo tiene como madre. Gracias por darme la vida, pero no todas las mujeres que hayan parido son madres. Y por eso no parí yo”.

Por otra parte, la joven retomó el tema de las constantes declaraciones que hace su madre para pedirle que se reúnan. “Yo estoy con los brazos abiertos, pero nunca me fui a ninguna parte”, aclaró. “Dice ‘Regresa, regresa’, pero... o sea, no puedo ir a México, por ejemplo. Y ella sí puede viajar a Estados Unidos. Acaba de estar una semana aquí y no. No me marcó. No ha tratado de marcarme. Eso sí. No me gusta que mienta de esas cosas, no se vale, porque entonces yo quedo como la villana, como que yo no la quiero ver o no la quiero abrazar”.

Admitiendo que le duele esta lejanía con la intérprete de “La Plaga”, Frida agregó: “Tengo un nudo en la garganta. Si hablamos es por medio de sus abogados. Ella me manda a sus abogados, nunca me ha marcado, ni en mi cumpleaños […]. Entonces cuando le preguntan ‘oye, te felicitó’, pues la verdad no le marqué porque me tiene hasta bloqueada. Dice que yo la tengo bloqueada, yo no la tengo bloqueada”.

Por último, la hija de Ale Guzmán externó sus deseos de arreglar sus diferencias con ella. “Lo más bonito sería poder hablar, poder hablar (con ella). No discutir. Poder hablar y aceptar y perdonar, pero neta. No llorarle a la cámara, no decir que quieres abrazarme. Aquí estoy, y he estado desde los 16 años. Y tanto que habla del depa, sí, gracias, pero entonces ven mamá, ven a donde tú me regalaste, donde yo vivo, gracias, pero no me digan mantenida, no me digan malcriada. Y sí soy malcriada es porque me crié sola”.