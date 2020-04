Asegura Enrique Guzmán que ya no tiene adeudos con el SAT

Enrique Guzmán dio a conocer que luego de varios meses de tener sus cuentas bancarias congeladas por Hacienda, debido a un supuesto adeudo con el SAT, finalmente ha recibido un documento en donde se le notificó que no tiene ningún saldo pendiente.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” contó: “Para la cuestión de mis impuestos porque con esto de la pandemia se detuvo todo, pero tengo un escrito que quiero leerles, es un escrito que manda Hacienda en atención a un memorándum que le mandé”.

Acto seguido, el padre de Alejandra Guzmán leyó el mensaje enviado por las autoridades mexicanas. “Comunicamos a usted que después de una búsqueda en nuestra base de datos, desde el año 2003 a la fecha, no localizamos orden o instrucción alguna para proceder al embargo o aseguramiento de cuentas a nombre de Enrique Alejandro Guzmán Vargas”.

Posteriormente, el rockero explicó: “Esto tiene fecha del 13 de diciembre de 2019, del año pasado, esto quiere decir que no tengo deuda pendiente con ninguna autoridad, que la desgracia es que esta pandemia ha detenido toda la maquinaria y entonces que ahora yo tenga necesidades ahora mucho más urgentes que antes, porque no estoy trabajando, pues no resuelve nadie todavía nada, esa es la única desgracia en la que me encuentro en este momento, y me apremia de alguna manera, dentro de pronto pues ya no tendré (dinero), cómo hacer, más que pedirle dinero prestado a mis parientes para que me echen la mano, pero mientras tanto, esta es la resolución más correcta o más actual de mi situación fiscal”.

De esta forma, Enrique Guzmán confirmó que en breve podrá acceder al dinero que tiene guardado en sus cuentas bancarias, luego de denunciar en noviembre del año pasado que sus cuentas estaban congeladas por el SAT.