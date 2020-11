¡Asegura Chiquis Rivera que ya se divorció!

Ciudad de México.- Chiquis Rivera empleó su cuenta de Twitter para sincerarse con sus seguidores y revelar que tomó una decisión muy importante en su vida.

Horas después de ganar su primer Grammy Latino, la hija de Jenni Rivera retomó sus redes sociales para revelar cómo se encuentra emocionalmente y escribió:

“Hoy tome una decisión muy importante... de divorciarme de cualquier cosa o persona que me quite o no me de paz interior, sin importarme cuanto los ame... hoy decidí amarme, MAS”.

En otro mensaje la cantante agregó: “Llega un punto en tu vida que tienes que aceptar que hay gente que JAMAS te va querer bien. No importa lo que hagas le van a buscar “el feo” ... no es problema tuyo, si no de ellos”.

Hace algunas semanas se dio a conocer que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se encontraban en trámites de divorcio luego de su ruptura a menos de un año de su boda; por lo que algunos seguidores comenzaron a especular que los mensajes iban dirigidos a su ex, aunque por ahora ninguno de los artistas ha confirmado ni desmentido la información.