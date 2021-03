Asegura Chiquis Rivera que sí le daría otra oportunidad a Lorenzo Méndez

Tijuana, BC.- “Sí le daría otra oportunidad”, dijo Chiquis Rivera sobre su relación con Lorenzo Méndez, de quien está separada y hay trámite de divorcio.

La hija de la desaparecida Jenni Rivera, cerca de la medianoche del viernes, fue la invitada al nuevo espacio de Larry Hernández “Confesiones neta” en Instagram donde el cantante le cuestionó sobre el tema”.

“Ha pasado por tu mente darle una oportunidad a Lorenzo”, cuestionó Hernández.

“Sí, por supuesto que sí, varias veces, es una persona que le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, verdad, sí, sí, lo he pensado, pero yo quiero que (guarda silencio) y, sí, lo he pensado”, indicó con una sonrisa, “No quiero hablar de más porque me regañan”.

Al calor de unos shots de tequila, Rivera dijo que lo ha intentado y de hecho lo intentaron en alguna ocasión, pero no están en la misma página.

“Él está en otro capítulo y yo también, o sea no estamos en la misma página”, puntualizó la cantante.

Después Hernández le hizo la siguiente interrogante, que cuántas cosas del uno al cinco tendría que cambiar Méndez, para aventar de nuevo con él.

“Cuatro de cinco”, respondió Chiquis y le refirió Hernández que si entre ellas estaba el alcohol a lo que ella solo levantó el caballo de tequila en su manos y lo bebió.

Aclaró que de su parte jamás fue infiel, pero sobre si él fue infiel, no podría responder con seguridad y prefirió no contestar si regresaría con Méndez si éste cambiara.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en junio de 2019, y anunciaron su separación el año pasado, desde entonces la polémica a su alrededor no los ha dejado.

De echo ella le compartió a Larry Hernández que está tomando terapia, pues está consciente de que le gustan los hombres tóxicos, pero ya está entrando en razón.