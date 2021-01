Asegura Ana Bárbara que su matrimonio más complicado fue con 'El Pirru'

Ciudad de México.- Ana Bárbara se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas en el tema del amor; sin embargo, la cantante se sinceró al recordar sus pasadas relaciones amorosas y lo complicadas que pudieron ser en su momento.

Durante la entrevista que concedió al programa Sal y Pimienta, la Reina grupera confesó que su enlace más complicado ha sido sin duda el que tuvo con José María Fernández, reconocido como “El Pirru”, debido a que su relación sentimental comenzó semanas después del deceso de Mariana Levy.

“Realmente estábamos muy presionados mi ex marido y yo con todo el rollo mediático, fue horroroso eso, horrible, no se podía disfrutar, entonces había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz, el medio ambiente no ayudó, entonces eso no me hacía estar super feliz”, dijo la cantautora.

Como se recordará, debido a que la pareja inició su romance al mes de la muerte de la hija de Talina Fernández, los rumores apuntaban a que la relación entre ellos surgió cuando Mariana todavía estaba viva.

Sin hablar más de los temas del amor, la cantautora prefirió cambiar de tema y revelar que en breve tendrá un concierto con público pese a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo por el coronavirus.

“Tengo un próximo show que a pesar de la pandemia con el protocolo de salud se va a llevar a cabo el 14 de febrero en San Diego”, comentó.