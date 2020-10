Asegura Alfredo Adame que no necesita terapia

Ciudad de México.- Alfredo Adame aseguró sentirse mejor que nunca pese a las recientes controversias que ha enfrentado con su familia y algunos famosos, incluso subrayó sentirse muy tranquilo y no tener miedo a nada.

“No me da ningún miedo ni nada, a mí mi papá me enseñó a que no tenía que tenerle miedo a nada ni a nadie”, dijo durante su encuentro con la prensa.

Al ser cuestionado sobre si necesitaba ir a terapia para solucionar sus problemas familiares, el conductor replicó: “no, a terapia de qué, yo no tengo que ir a terapia de nada, yo estoy muy sano, mentalmente estoy perfectamente sano, vivo feliz, me levanto en las mañanas super motivado… me paro en el espejo y digo: ‘¡qué guapo eres cab***!’… me motivo y sigo trabajando”.

Por último, ante los constantes señalamientos al respecto de que él busca pleitos con artistas para hacerse publicidad, Adame explicó: “Yo no ando por la vida buscándole pelito a nadie, no ando por la vida molestando gente, no ando por la vida pasándole por encima a alguien para obtener un beneficio económico, tengo 32 años en este medio”.