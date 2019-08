Asegura Alejandro Tommasi que pudo salvar a Edith González del cáncer

MÉXICO.- Alejandro Tomassi reveló en entrevista para una publicación que más allá de sus aptitudes como actor, también tiene el don de curar a la gente de cualquier enfermedad con solo ver y tocar con sus manos.

El actor de 61 años aseguró a la revista que a través de la sanación crística trató de ayudar a Edith González a eliminar el cáncer de ovario que le arrebató la vida, sin embargo, ella nunca quiso recibir su apoyo.

“Ella no creyó en mí ni en las sanaciones; incluso le dije: ‘Este suplemento te puede ayudar, pruébalo, nada pierdes’, y ella me respondió: ‘Ya estoy bien, estoy curada”; además dijo que haría otras cosas”, contó.

Al respecto de las cosas que hizo la actriz para sanarse, Tommasi relató: “Se fue a Cuba, a que le encapsularan el tumor, pero eso no iba a ser para siempre. Cuando regresó a México le volví a mandar mensajes y le supliqué que me hiciera caso, pero ya no me contestó nada. Fue muy lamentable, estoy seguro de que, si yo la hubiera ayudado, ella seguiría con nosotros”.

Por otra parte, y alejado de todo esto, el viudo de Edith González empleó su cuenta de Instagram para recordar a la actriz este martes 13, fecha en que se cumplen dos meses de su deceso.

En una imagen donde aparecen los dos besándose, Lorenzo Lazo expresó: “Con el recuerdo de un beso muy cerca del cielo en las alturas del #salardeuyuni #Bolivia #enero #2019 @edithgonzalezmx1”.