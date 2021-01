Asaltan a Memo Aponte mientras viajaba a Puerto Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Memo Aponte reportó a través de un video que él y su pareja Mónica Rosales fueron víctimas de un asalto en la carretera mientras viajaban hacia Puerto Vallarta.

A través de su cuenta de YouTube, el joven de 28 años detalló cómo fue el robo a mano armada en el que perdieron cosas materiales como computadoras y cámaras. La pareja quería alejarse de la ciudad para tener una celebración de aniversario lejos del caos. En el auto también estaba su mascota, una perra llamada "Molly".

"Nos acaban de asaltar hace como dos horas, la verdad no habíamos subido nada porque el shock fue grande, veníamos en la autopista y nos quitaron todo, nuestras maletas, las computadoras, cámaras, nuestra ropa, no traemos nada, afortunadamente no nos quitaron el coche, afortunadamente estamos bien", contó Aponte.

Según detallaron, alguien les prestó un celular al llegar a su casa en Puerto Vallarta, desde donde emitieron el video y donde están monitoreando sus redes sociales, pues si los asaltantes acceden a sus equipos de cómputo podrían manejar fácilmente a sus cuentas virtuales.

La conjetura a la que han llegado es que los responsables ya los tenían ubicados e incluso los siguieron. La ruta que siguieron, según contó Aponte, fue la carretera de Ciudad de México a Guadalajara, lugar donde se detuvieron a comer en un restaurante de comida rápida.

"Pensamos que a partir de ahí es que probablemente nos vieron y nos empezaron a seguir", apuntó Monica Rosales.

"En medio de la autopista se nos cerraron los coches, se bajaron personas con armas y nos pidieron todo, abrieron la cajuela, las puertas, sacaron todo, nos dejaron incomunicados, afortunadamente el coche no se lo llevaron, quiero pensar que no se lo llevaron porque hoy en día es muy fácil rastrear un coche o no sé si no iban tras ello, siento que ya sabían quiénes éramos, porque ¿cómo sabían precisamente que traíamos el equipo, las cámaras?", relató el youtuber.

Mientras que los jóvenes advirtieron a sus seguidores para que se cuiden en la carretera por la noche, también dejaron este precedente como advertencia del mal uso de sus redes y afirmaron que van a bloquear sus aparatos así como levantar una denuncia.