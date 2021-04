Asaltan "The trial of the Chicago 7" los Screen Actors Guild

En una entrega marcada por la diversidad, la noche del domingo se realizó la edición número 27 de los Screen Actors Guild Awards (SAG) en donde actores de varias nacionalidades y color de piel fueron premiados.

"The trial of the Chicago 7" (Los 7 de Chicago) recibió el premio al Mejor elenco, equivalente a la categoría de Mejor película en los Oscar, y en la que ésta era la única cinta con un elenco predominantemente blanco, a excepción del actor de color, Yahya Abdul-Mateen II.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Continuando con el reconocimiento póstumo, el afroamericano Chadwick Boseman fue nombrado Mejor actor por su actuación en la cinta "Ma rainey’s black bottom", estatuilla que fue aceptada por su viuda, Simone Ledward Boseman.

"Si ves que el mundo está desequilibrado, sé un cruzado que presiona fuertemente el balancín de la mente", comentó Ledward y explicó que esa era una cita de su esposo.

El protagonista de "Black Panther", fallecido el año pasado a los 43 años a causa de cáncer, había hecho historia en este certamen al estar nominado por cuatro filmes.

Los Premios del Sindicato de Actores, que honran los mejores logros en actuaciones de cine y televisión para 2020, eligieron entre lo más destacado del último año a actores de color además de Boseman: Viola Davis se llevó el premio a Actriz también por la cinta "Ma rainey’s black bottom", sumando dos estatuillas para la historia sobre la cantante de blues en los años 20, mientras que el actor Daniel Kaluuya fue el Mejor actor de reparto por "Judas and the black messiah".

"No puedes hacer una película sin un grupo increíble de gente que se una para decir la verdad", dijo en su mensaje de agradecimiento.

La surcoreana Yuh Jung Young obtuvo el Actor (nombre de la estatuilla) por Actriz de reparto de "Minari" y Anya Taylor-Joy fue la representante latina y británica al coronarse como Actriz de miniserie por "The queen’s gambit", de Netflix.

En el plano de las series, "The Crown" y "Schitt’s Creek" alcanzaron el mayor número de estatuillas con dos en una ceremonia realizada de forma virtual a causa de la pandemia del Covid-19 y que, además, duró apenas una hora.

Al respecto, el discurso de Jason Bateman, Actor de drama por la serie "Ozark", fue el más fuerte:

"Todos estamos de acuerdo en que el mayor agradecimiento es para los trabajadores de la salud que han estado pendientes de nosotros durante todo este año y el milagroso trabajo de los científicos que nos han dado las vacunas que no sólo nos van a permitir continuar creando esta vida falsa, sino más importante, con la vida real a la que queremos volver. Esto es dedicado a ellos y todos vamos a vacunarnos y regresar a la normalidad", expresó.

Otros de los galardonados de la velada virtual fueron Mark Ruffalo como Actor de miniserie gracias a su doble papel en "I know this much is true", Jason Sudeikis en Serie de comedia por "Ted Lasso", Catherine O’Hara como Actriz de comedia por "Schitt’s Creek" y Gillian Anderson como Actriz de drama, por "The Crown".