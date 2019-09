Arturo Vázquez sufre golpes y amenazas por defender a su hija de acoso en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Vázquez resultó golpeado y amenazado por quienes acosaron verbalmente a su hija cuando pasaba en compañía de un amigo a las afueras de un sindicato en la ciudad de México.



En entrevista para el programa Hoy, el actor relató: “Agreden a mi hija, le dicen varias palabras altisonantes (mamacita que buenas nalgas tienes, presta), entonces se voltea su mejor amigo Alex y les dice ‘qué les pasa, por qué le hablan así’, los tipos se le dejan venir a Alex, se defiende, huyen hacia allá (lugar donde está el sindicato), mi hija me habla”.



Al llegar al lugar, el actor recibió golpes y amenazas. “En el momento en que yo me presentó en esa puerta, están dos tipos armados adentro, corta cartucho con una nueve milímetros, me la pone en la cara y otro con una cuerno de chivo, y en eso salió un tipo vestido sin uniforme, fuerte, joven, y me empieza a tirar golpes (…) Me golpeó muy fuerte del pulmón, este tipo”.



Posteriormente, el también músico y compositor dijo que a pesar de que llegó la policía, no hicieron “absolutamente nada”, por lo que tomó cartas en el asunto y entabló una demanda en el Ministerio Público correspondiente. Además, agradeció a la ANDA (Asociación Nacional de Actores) por las atenciones médicas que recibió.