Arturo Peniche se separa de su esposa después de 38 años de matrimonio

MÉXICO.- Arturo Peniche estuvo de invitado en el programa de Mara Patricia Castañeda titulado ‘En Casa de Mara’, en donde confesó que se ha separado de su esposa tras 38 años de casados.

El actor señaló que se encuentra separado de su esposa Gabriela desde hace mes y medio debido a que ya no se entendían y la relación no funcionaba como antes.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", comentó.

No obstante, el famoso agregó que el divorcio no será una opción: ”yo no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio... jamás me voy a divorciar".

El actor, que regresa a Televisa en la nueva producción de Carlos Moreno dice sentirse en paz con esta decisión, aunque sus hijos no estén tan contentos.

“les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla", finalizó.