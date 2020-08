Arturo Ortiz, de La Sonora Santanera, revela que tiene Covid-19

Mandando un ramito de flores fue como se pudo despedir Arturo Ortiz, percusionista de La Sonora Santanera, de su amigo Andrés Terrones. Y aunque le hubiera gustado ir al velorio no pudo, porque reveló a EL UNIVERSAL que está enfermo de Covid-19 y la enfermedad se le ha complicado.

"Yo humildemente e incógnitamente le mandé un ramito de flores con mucho cariño, pero yo no pude asistir porque me estoy levantando de esta enfermedad que me dio muy fuerte. Tengo Covid y me dio con complicaciones de anemia. Gracias a Dios estoy por salir, tengo 15 días de estar encerrado. Está muy atenta mi familia y una chica muy linda que es enfermera, que es la que me está atendiendo", dijo Ortiz.

El músico de 74 años de edad explicó que empezó a sospechar que se había contagiado cuando perdió el olfato y empezó a sentir dolor corporal y debilidad.

"Pierdes el olfato, te duele todo el cuerpo, empiezas a sentir escalofríos, empiezas a sentir muchas cosas. Fui al médico y me mandó a hacer la prueba de Covid, estaba muy decaído, con dolor de cuerpo, y ya cuando me dieron la noticia ya me lo imaginaba porque perdí el olfato, el sabor de las cosas, me dio una diarrea muy fuerte; me dio una infección intestinal que estuve sangrando y eso me provoco anemia", detalló.

Un susto indescriptible es lo que sintió al principio el integrante de la agrupación de éxitos como "La Boa", "Perfume de Gardenias" y "El Orangután" cuando se enteró que se había contagiado.

"Cuando me dieron la noticia fue quedarme callado y tomé en cuenta que los expertos dicen que del 10 por ciento al 15 por ciento de los que se enferman de Covid mueren, los demás logran salvarse. Afortunadamente a mí no me hospitalizaron, yo he estado aquí en casa, aislado totalmente, y no salgo, sólo para el baño. Después de 15 días empecé a probar alimentos y a tolerar la comida, cada día estoy más fuerte porque me sentía muy débil con la anemia", compartió.

No se explica cómo pudo contagiarse porque siempre estuvo cuidándose y tomando las medidas sanitarias necesarias, pero piensa que pudo ser en una de sus salidas al súper mercado.

"Anda uno para aquí y para allá, lamentablemente tiene que salir uno a fuerza. Mi esposa está muy delicada, tiene enfisema pulmonar; ahorita está bien, pero hay que cuidarla mucho, tiene que estar en la casa. Entonces yo tenía que salir a hacer las compras de los víveres y no se puede comprar para un mes, no te dura mucho la comida, así que tenía que salir una o dos veces a la semana al súper, yo creo que por ahí me contagié. Hay mucha gente y hay a quien le vale y anda sin cubrebocas, no tienen miedo, tal vez no lo creen todavía, no lo sé, pero por esa gente irresponsable mucha gente desgraciadamente se ha contagiado", dijo.

"Cuando te dan la noticia inmediatamente sientes que ya estás sentenciado a muerte, es lo primero que piensas, pero eso te lo tienes que quitar rápido de la mente, pensar que tienes que salir que tienes oportunidad, que cuidándote y llevando disciplina puedes salir", indicó.

"Yo le quiero decir a toda la gente que está pasado por una situación difícil o tiene Covid que no se desesperen, que se cuiden, que eso es poco a poco, que tienen que tomar mucha agua para que vayan drenando todo, que sus vías respiratorias se limpien con el agua, que salgan todas las flemas. Solo así cuidándose, no hay de otra", añadió.