Arturo Chacón pondrá a cantar ópera a Noel Scharjis

CIUDAD DE MÉXICO.- El pop y la ópera tendrán un encuentro sinigual este 4 de octubre, con un concierto que ofrecerán el tenor sonorense Arturo Chacón y el integrante de Sin Bandera, Noel Scharjis.

En rueda de prensa con los medios de comunicación, los dos artistas dieron más detalles de esta presentación organizada por la Sociedad Artística Sinaloense, en el que Arturo y Noel harán uso de las nuevas tecnologías para cantar cada quien desde sus respectivos hogares en Estados Unidos y Canadá.

Hemos estado súper contentos, por la manera en que podemos interactuar, estoy muy contento de esta colaboración para poder expresar lo que traigo guardado desde hace 7 meses, compartirlo con el público”, dijo Arturo.

“Qué bueno encontrar la tecnología para poder cantar juntos a dos pianos, con una pianista en Montreal, otro en Los Ángeles, a miles de kilómetros, tener la sensación de que estamos en un cuarto, tenemos un show súper interesante, canciones que no hicimos en Campeche y la verdad estamos muy contentos”, comentó Noel.

Los dos cantantes dijeron haberse conocido hace 5 años y desde entonces han estrechado una buena amistad, pues Noel acaba de colaborar en el más reciente disco de Arturo.

“Es una técnica surfear en diferentes océanos musicales y vocales, y puedo ser un susurro o un vibrato. Será un concierto que me permitirá explorar este género en el que no me han visto, de verdad es una cosa maravillosa y más de la mano de mi buen amigo Arturo”, expresó Noel.

El concierto tendrá una duración de una hora y contará un repertorio con arias de ópera como “O’Sole mío”, “La Donna”, “Mobile”, entre otros más.

Y DICE NOEL QUE ES SONORENSE

Noel recordó al público de Sonora, a quien no ha visto desde 2017 que dio un concierto con Sin Bandera. El cantante argentino reveló en la rueda de prensa que hace poco se hizo una prueba de ADN, donde descubrió tener ascendencia sonorense.

“Sali con ADN en Buenos Aires y Agua Prieta, y con 4% de Naco Chico”, dijo entre risas.

El boleto tiene un costo de 280 pesos más cargo por servicio, y 500 pesos el boletos VIP que incluye una convivencia al final del concierto con ambos artistas.

Los boletos están a la venta en http://bit.ly/NoelYArturo.