Arturo Carmona revela la “curiosa” forma en que se enteró de la boda de Alicia Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Carmona reveló en entrevista para el programa Hoy la manera en que se enteró de la boda de Alicia Villarreal, madre de su primogénita, y el cantante Cruz Martínez.

Durante su charla con Jorge “El Burro” Van Rankin, el actor confesó: “pasó algo muy curioso, cuando Alicia se va a casar con Cruz, un día antes yo le hablo y le digo: ‘quiero ir por la niña’, y me dice ‘sí, háblame mañana a las 3 de la tarde para que vengas por ella’. Llamo a las 3 de la tarde y me contesta él, me contesta Cruz, y tras enterarlo del motivo de su llamada, él le dice: ‘oye carnal, que raro porque nos vamos a casar ahorita’”.

Carmona aseguró que, en lugar de tomar a mal esta situación, aprovechó el momento para decirle: “Cruz pues muchas felicidades, mi hija está contigo, va a estar con ustedes, nomás quiero que sepas que siempre va a estar ahí su papá atrás de ella”.

Posteriormente, el también ex futbolista reflexionó: “no sé si Alicia lo hizo adrede, no creo que se le haya olvidado que se iba a casar al día siguiente. Mira, si se le olvidó que bueno, porque al fin de cuentas platiqué con él, cosa que le agradecí porque no teníamos comunicación él y yo”.

Finalmente, Arturo Carmona destacó lo buena persona que ha sido Cruz Martínez con su hija y lo define como un padre muy cariñoso, incluso con ella. Cabe recordar que en el festejo de XV de Melannie, tanto Alicia Villarreal, como Arturo Carmona y Cruz Martínez estuvieron presentes.Arturo Carmona revela la “curiosa” forma en que se enteró de la boda Alicia Villarreal y Cruz Martinez.