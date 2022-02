Arturo Carmona no ofendió a Aracely Arámbula por hablar de su romance

Ciudad de México.- El actor Arturo Carmona continúa enfrentando los comentarios que desataron sus declaraciones acerca de la relación que tuvo con Aracely Arámbula, después de expresar que iban tan enserio que llegó a ser una figura paterna para los hijos que la actriz tuvo con el cantante Luis Miguel.

Aunque Arámbula admitió su relación con Carmona hasta apenas poco tiempo, y Arturo mencionó que eso fue debido a que ella aún tenía sentimientos por LuisMi, todo apuntaba que la relación entre los artistas había terminado, en cambio Carmona dijo que las cosas con Aracely están igual.

Yo considero que no hablé mal de nadie, yo lo vi normal, ni lo vi que estuviera hablando o criticando a alguien, al contrario, di mi punto de vista de lo vivido, y creo que no ofendí a nadie y la prueba está en que no tuve ningún reclamo de nada ni de nadie, y pues bueno, ahí lo dejamos”

Explicó Carmona en entrevista para el programa Hoy.

Amor y amistad todos los días

Por otro lado, aunque actualmente el artista no tiene pareja, expresó que el amor y la amistad no se debe de festejar solo un día.

“Los 365 días debemos de celebrar el amor, debemos celebrar la amistad, creo que el amor mueve todo, no se mueve nada sin amor en general, hace algunos años, obviamente cuando era más chavo pues sí me ilusionaba ese día, me sigue ilusionando, pero no igual, me di cuenta que es un tema que podemos celebrar todos los días”, dijo al respecto.

Debido a esto, Arturo aseveró que en estas tipo de fechas es muy cariñoso y trata de sorprender a su pareja.

“Pastel de corazones y de fresas con crema, del oso, de las flores, que no es cursi, al contrario, se ve muy bonito, pero podemos entregarlo todos los días, no solamente en este día, no soy anti San Valentín, por supuesto que no, qué bueno que se celebra y se festeja un día, pero debemos hacerlo siempre”, remató.