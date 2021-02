Arturo Carmona asegura que su hija Melanie es celosa, pero no le espanta las novias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Arturo Carmona apareciera en público con su hija Melanie, producto del matrimonio que tuvo con la cantante Alicia Villarreal, se rumoraba que la joven celaba a su papá y que le espantaba a sus novias, pero él lo negó, publicó El Universal.

Hace apenas dos fines de semana que Arturo Carmona sorprendió a su público al aparecer en el cierre del preregistro para los aspirantes a ser diputados federales del Estado de Nuevo León, y el ex futbolista fue uno de ellos, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otra de las cosas que más llamó la atención es que Carmona fue acompañado de su hija Melanie, quien tiene 22 años de edad y muestra un gran parecido físico con su madre Alicia Villarreal.

En una publicación del portal de El Universal se mencionó que al excondcutor de “Hoy” se le cuestionó sobre si era verdad que Melanie le espantaba las novias, ya que lo celaba mucho, pero él lo negó rotundamente, aunque aceptó que sí lo celaba, pero “lo normal”.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se conocieron en 1996, cuando ella iniciaba como cantante en el grupo Límite y se vieron por primera vez en un concierto, según platicó la intérprete a un programa de televisión.

En 1998 se casaron, ya que ella estaba embarazada, pero a los dos años de matrimonio la pareja se divorció, lo que causó un gran impacto para Alicia, porque se rumoraba infidelidad por parte de Carmona.

Yo tenía muchas lágrimas, pero tiempo para llorar no había. Ahora sí que enfrenté mi divorcio con esas cosas que tienen los señores. Yo sé que mi hija ha crecido con un impacto de ese suceso (el divorcio) lo queramos o no, aunque sin duda puedo asegurar que cuando ella era pequeña no sabía nada de lo que estaba pasando", declaró la cantante en 2018 para Univision Entretenimiento.