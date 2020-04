Artistas son millonarios y golpeadores del gobierno, afirma diputada

El lunes pasado el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, presentó a sus compañeros legisladores, a través de una video reunión, una serie de modificaciones de ley y puntos de acuerdo para que el Estado garantice los recursos públicos en la protección y el ejercicio de la cultura en el país. La mayoría apoyó, pero hubo una voz discordante y con alto volumen, la morenista María de los Ángeles Huerta, quien no sólo se manifestó en contra de las iniciativas de su compañero de partido, también se lanzó duro y a la cabeza en contra de la comunidad cultural que, dijo, no sólo está llena de millones, también busca "golpear" al gobierno lopezobradorista.

"No es la comunidad más necesitada, por fortuna. En México hay gente que se está muriendo de hambre, literal, ahorita, hoy, ahorita hay 10 millones de mexicanos que no tienen comida. El sector cultural ha tenido (dinero) tradicionalmente, digamos en general, no digo que en la comunidad cultural no haya alguien necesitado, pero nadie del sector cultural hoy se está muriendo de hambre, ni es pobre a un grado...", dijo la legisladora. Sus compañeros, atónitos, se llevaban la mano a la cabeza, hacían gestos de negación.

Pero la morenista iba con todo, contra todos: "Este es el momento de decir: 'nosotros, los artistas de México, que somos de gran importancia para este país, nos vamos a detener. No vamos a pedir, vamos a ayudar, vamos a plantear al gobierno, a la Secretaría de cultura, a ver en qué podemos coadyuvar, en campañas de solidaridad, de fraternidad. Te voy a dar un ejemplo de qué tipo de comunidad tenemos ¿Cuántos millones de pesos crees que tenga el señor (Eugenio) Derbez? Ese señor de la comunidad 'artística y cultural de México' se pone a difundir un video pedorro, a decir que los pobres del hospital de Tijuana no tienen. ¿Por qué no saca de sus millones y le dice al hospital de Tijuana: 'te vamos a ayudar'? En lugar de eso, saca un video para molestar al gobierno", dijo.

Diputada de Morena acusa a la comunidad cultural de conspirar vs el Gobierno.

"El artista ese @EugenioDerbez ... sacó un vídeo para molestar. Él y la comunidad cultural lo que quieren es pegarle al gobierno...", dice Ma de los Ángeles Huerta. @MOCCAMEXICO @andactores @Tovarichmx pic.twitter.com/45zCMYZMXs — Kultura (@KulturaMx) April 15, 2020

Mayer, intentó revirar, argumentó que Derbez, el comediante que hace unos días estuvo en medio la polémica por la publicación de un video para denunciar que en Tijuana había médicos alertando sobre la falta de suministros ante la pandemia, sí tenía millones, producto de su trabajo.

Pero Huerta estaba imparable: "Derbez y toda la comunidad cultural parecida a Derbez, lo que quieren es pegarle al gobierno con tonterías. Yo no creo que debamos utilizar la Comisión de Cultura para pedir, ahorita, nada de dinero (para ellos)".

La polémica reunión pasó desaparcebida en los últimos días, pero ha comenzado a cobrar relevancia en redes sociales. Ya algunos artistas, organizados en el Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de Mexico, MOCCAM, ya le respondió en Twitter: "Reprobamos las declaraciones de @gelahuerta, manifestando falta de empatía, diálogo, solidaridad y conocimiento sobre el arte y la cultura.

Lamentamos que forme parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y solicitamos que se disculpe públicamente".

Otra vez, el fuego es amigo. Y, otra vez, el prejucio de considerar a toda la comunidad cultural como un sector privilegiado, viene de legisladores morenistas.