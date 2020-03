Artistas critican que Vive Latino no se haya cancelado

CIUDAD DE MÉXICO.- La realización del festival Vive Latino 2020, pese al llamado de evitar eventos masivos para frenar la propagación del coronavirus, ha generado críticas e indignación por parte famosos y usuarios en general.

Enrique Bunbury, She Wants Revenge, All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo, Vetusta Morla y Portugal cancelaron su actuación, el festival, la empresa organizadora, señaló que no habría cancelación, sólo se tomarían medidas preventivas para no propagar el virus.

El actor Alfonso Herrera posteó en Twitter:

Alberto Guerra también criticó que el festival se haya llevado a cabo e insultó a los asistentes.

Aunque las personas que van llegando al Vive Latino afirman que no le tienen miedo al coronavirus, están pasando por un control de sanidad, antes de ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ocesa y la Secretaría de Salud local, así como la federal, desplegarán brigadas sanitarias y epidemiológicas para monitorear a los asistentes.