"Arthur" es cancelada luego de 25 temporadas

CIUDAD DE MÉXICO. – La serie animada infantil y educativa de origen canadiense / estadounidense, “Arthur”, llegará a su fin el próximo año con la emisión de su temporada número 25.



Los rumores de la cancelación de la “serie animada más longeva” comenzaron cuando la desarrolladora del show, Kathy Waugh, habló sobre el tema en un podcast, en el cual confesó que la serie ya no se encuentra en producción.

“Arthur ya no está en producción. Tuvimos nuestra fiesta de despedida hace dos años. Creo que PBS cometió un error y creo que Arthur debería regresar y sé que no soy la única que piensa esto. No sé si fue un problema de calificaciones o si sintieron que era necesario retirarlo. Para mí se sintió como si nunca fuera a terminar, pero acabó. Terminamos el último episodio, la temporada 25, hace dos años”, reveló Kathy.

��CANCELADA�� El final de una era. La popular serie animada para niños de mayor duración en la historia, "Arthur" ha sido cancelada. La serie terminará con su temporada número #25.

¿Eres de los que creciste viendo a Arthur en la TV?





La decisión de la productora



Arthur es la serie animada para niños de más larga duración en la historia de la televisión estadounidense y es conocida por enseñar bondad, empatía e inclusión a través de muchos momentos innovadores para generaciones de espectadores. En el invierno de 2022, debutará la veinticincoava y última temporada de Arthur. El contenido seguirá estando disponible en PBS Kids durante los próximos años”, comunicó la productora de la serie a la revista Variety.













La serie animada iniciada en 1996 FINALIZARÁ en 2022 tras su 25T.



La caricatura sigue a “Arthur”, una ardilla de ocho años que estudia el 3er grado de la Primaria Lakewood. El protagonista tiene dos hermanas menores, D.W. y Kate. La serie aborda temas importantes y ganó cuatro premios Emmy al Programa de Animación Infantil Sobresaliente junto a un Premio Peabody.



La historia de “Arthur” está basada en los libros de Marc Brown sobre las aventuras de Arturo y sus amigos, algunos de sus nombres son Bustelo Baxter, Francesca Frensky, Alan Cerebro Powers, Muffy Cortocircuito y Binky Barnes.