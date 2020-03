Arrestan a hija de Steven Spielberg por presunta violencia doméstica

CIUDAD DE MÉXICO.- Mikaela, la hija de 23 años del cineasta Steven Spielberg, fue arrestada ayer por presunta violencia doméstica, según medios estadounidenses.



La detención tuvo lugar alrededor de las 6:30 horas en Nashville, Tennessee, confirmó el prometido de la joven, Chuck Pankow, a Fox News en un comunicado.



"Es verdad, pero nadie está herido", dijo Pankow, de 47 años, un jugador profesional de dardos.

Un oficial del condado da Davidson corroboró que Mikaela fue arrestada bajo cargos de violencia doméstica.



Fue llevada al Hill Detention Center, donde debía permanecer al menos 12 horas detenida, a pesar de que una persona, de la que no se supo el nombre, había depositado mil dólares de fianza.

No fueron revelados más detalles ni quién fue la persona perjudicada.Mikaela reveló la semana pasada que se quería dedicar al cine para adultos, como actriz. En una entrevista para el rotativo The Sun, la hija del realizador hollywoodense se definió como una criatura muy sexual.Y dijo que por el momento sólo hacía videos caseros porque no quería romper las barreras con su pareja, por eso tampoco aparecería en pantalla teniendo relaciones con alguien más.Según dijo, contaba con la aprobación de su papá y también de su mamá Kate Capshaw, quienes la adoptaron de bebé.