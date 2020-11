Arrestan a dos sobrevivientes de La Nueva Generación tras la muerte de uno de ellos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que tres integrantes de Banda Sinaloense La Nueva Generación fueron hallados inconscientes en el baño de un bar en Texas por, presuntamente, consumir una sustancia no identificada, el caso ha dado un giro inesperado.

Dos de los sobrevivientes, Víctor Manuel Soto (28) y José Eduardo Paredes Franco (27), acaban de ser arrestados por las autoridades de Estados Unidos, mientras que el tercero de ellos, Sergio Sánchez, falleció, presuntamente, por una sobredosis.

Los dos trompetistas están detenidos por posesión de sustancias controladas, luego de que se viralizara un video en el que ellos, junto al occiso, aparecen inconscientes en el baño de un bar donde la banda iba a tener una presentación. En el material, se les ve tener espasmos en las manos, y uno de ellos está tendido boca abajo en el piso del lugar.

Chuy Hernández, representante de la agrupación, rompió en silencio sobre esta tragedia.

Yo no estuve ahí. Yo recibí una llamada a la una de la mañana del viernes y al contestar fue algo muy impactante, muy fuerte, muy doloroso porque me habló uno de los chavos y me dice, ‘oye Chuy, necesito que vengas, dos de la banda se están muriendo’”, contó a “Despierta América”.