¿Arrepentida Ana Brenda Contreras de su ruptura con Iván Sánchez?

MÉXICO. Luego de darse a conocer que Ana Brenda Contreras decidió no participar en la tercera temporada de la serie ‘Dynasty’, la actriz se sinceró, y al hablar de lo que le costó llegar a este proyecto, dejó entrever que una de las cosas que sacrificó fue su relación con Iván Sánchez.

En entrevista con Javier Poza, la actriz fue cuestionada de lo que perdió por darle prioridad al trabajo, incluyendo su romance, Ana Brenda explicó: “no me gusta la gente que padece el éxito, lo que se podría llamar, aunque bueno el éxito es muy relativo, yo no diría que sacrifiqué o que perdí una cosa por otra… no me arrepiento de mis decisiones y uno tiene que hacer lo que en el momento cree correcto ¿no?”.

Y agregó: “las relaciones y no solamente te hablo de las amorosas, también las relaciones personales de amistad, de familia, pues no solo son de uno son de dos y lo único que yo siento es que me ha faltado tiempo, tiempo para muchas cosas, llámese para estar con mi madre que tampoco la pasado bien, para estar con mi hermano que tampoco la ha pasado bien, para estar con mis amigos, para estar conmigo, para ir al gimnasio, para ir a terapia, ¿me explico?”.

Finalmente, Contreras reflexionó y dijo: “así todo en la vida yo no diría que perdí cosas, o sea, no me gusta verlo así, me parece un poco pesimista y un poco dramático, pero bueno las cosas pasan porque tienen que pasar y no sabemos que pase en un futuro, pero estoy intentando ir con calma y darme ese tiempo de ver y ver qué pasa en la vida... hoy en día tenemos tanta presión para la felicidad y a veces la felicidad es simplemente parar un poquito y tomar decisiones sobre tu vida y estar sana”.

Fue en diciembre pasado que Ana Brenda e Iván oficializaron su ruptura luego de varios meses de especulación sobre su separación, sin embargo, ambos nunca han descartado regresar, aunque esta posibilidad cada día parece más lejana.