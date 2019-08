Arremete mamá de Geraldine Bazán contra Gabriel Soto e Irina Baeva

La señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, salió en defensa de su hija, luego de que una publicación revelara que la actriz le fue infiel a su colega Santiago Ramundo, con quien tenía 7 meses de romance.

Ante los cuestionamientos de la prensa al respecto de esta noticia, Ortiz dijo: “¿Infiel?, nunca tuve conocimiento de que tuviera alguna relación, Geraldine es una persona íntegra, una buena madre, una buena hija, sobre todo es una guerrera”.

Inmediatamente, los reporteros le preguntaron si no sabía del romance de su hija con Ramundo, a lo que contestó: “No sé, la verdad yo quiero un ser humano íntegro para mi hija y pues todo será a su tiempo”.

Al respecto del hermetismo de Bazán para hablar de su amorío con Santiago, Doña Rosalba explicó: “Recuerden en 10 años que tuvo su vida feliz con ya saben quién, ella nunca hablaba, el vocero era Gabriel, ¿si o no?, ya hasta el final se tuvo que revelar y decir qué realmente pasó”.

Sin embargo, la señora Ortiz cambió de humor y no dudó en despotricar contra Julián Gil, al escuchar que había sido él quien le contó a Santiago Ramundo sobre el supuesto engaño de su hija.

“Pues si desprestigió a la mamá de su hijo, ¡imagínate!, Marjorie (De Sousa), yo estoy contigo, y la verdad que yo siempre creí en ti. Sí (Julián) fue a la boda, yo a él lo vi, iba con un sombrerito ridículo como es él, pero no me pregunten de ese hombre porque se me hace un patán, lo conocí desde Miami y decía ¡ay, Dios mío!, ese es capaz de eso y más, si vimos en un año cada vez que iba a ver disque a su hijo como pedía a las cámaras, les llamaba a ustedes o llegaba al aeropuerto, se hacía la víctima”.

Finalmente, al preguntarle si creía que Irina Baeva estaba detrás de toda esta información, la mamá de Geraldine dejó entrever que, para ella, la artista rusa si tuvo que ver en esta falsa noticia.