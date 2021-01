Arremete hermano de Gael García contra la viuda de su padre

Ciudad de México.- Tras el fallecimiento de José Ángel García Huerta las diferencias entre la viuda, Bella de la Vega, y el hijo menor del productor y actor, José Emilio García, salieron a la luz, sobre todo por una acción que tuvo la también actriz durante el funeral del padre de Gael García Bernal.

Después de que De la Vega se tomara algunas fotos con los restos de García Huerta en el féretro y las publicara en redes sociales, José Emilio García no se quedó callado y recriminó esta acción.

“Ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… y yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”, dijo el joven a la prensa durante su llegada al funeral.

Destacó que ni su madre Karla Ríos, segunda esposa de José Ángel, haría ese tipo de acciones. “No sé cuánto tiempo estuvo saliendo con la señora de la Vega, pero no creo que hayan sido más de dos años para ser [comparado con] los más de 20 años que estuvo con mi mamá, y mi mamá nunca fue así como lo que está haciendo ella, nunca se tomaría una selfie con el cadáver de mi papá”.

Finalmente, José Emilio acusó a Bella de ser la culpable de separar a su padre de toda su familia. “Yo cada vez que intentaba hablar estaba esta señora en medio y como que nunca nos dejaba la privacidad de padre e hijo, como que siempre sentía que estaba ahí metida en todo”.

Aunque hasta este momento la viuda de José Ángel García no ha dado réplica a las declaraciones del hermano de Gael, lo que sí hizo fue disculparse por la publicación de las controversiales imágenes, aunque en su defensa argumentó que fue parte de una última voluntad del productor.