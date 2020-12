Arremete Karla Sofía Gascón contra Paty Navidad

Ciudad de México.-Karla Sofía Gascón continúa molesta con Paty Navidad, y luego de que hace algunos meses explotara con la actriz por su mensaje contra las personas transgénero, ahora la artista española arremetió fuertemente con la mexicana por sus declaraciones negativas hacia la vacuna de la Covid-19.

“A mí me bloqueó porque empezamos a contestar y a decir y a platicar, entonces como yo hablo como ella habla, me bloqueó al final, no pudo aguantar, y la tienen como la payasa de este asunto, es que no tiene ni siquiera por dónde agarrarlas”, expresó Gascón en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sin embargo, la molestia de Karla Sofía no paró ahí, y tras recordar todo lo que Navidad ha manifestado a través de sus redes sociales en contra de la enfermedad, no perdió la oportunidad de enviarle un fuerte mensaje.

“Paty ya contrólate, tranquilízate, ya sabemos que te gusta salir en los medios de comunicación, aunque sea diciendo tonterías, y que hablen de ti, aunque sea mal, tampoco merece la pena, pasar por lo que estás pasando y quedar como lo que vas a quedar en el mundo”, manifestó.

Finalmente, la artista de 48 años recomendó a la gente no hacer caso a los señalamientos de su colega, y acudir a vacunarse contra el coronavirus cuando las autoridades sanitarias lo recomienden.