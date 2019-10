Arremete Jorge Ortiz de Pinedo contra Sergio Mayer

Jorge Ortiz de Pinedo arremetió en contra de Sergio Mayer y aseguró que ha tenido una actitud muy vergonzosa luego de que el actor manifestara que gracias a su intervención se pudieron llevar la mitad de las cenizas de José José a México.

“Pues cae más pronto un hablador que un cojo, dice por ahí un dicho, entonces la gente que es muy habladora, pues se merece eso que a veces los desenmascaren, y bueno ya veremos, al final todo se sabe, la verdad no se puede ocultar”, dijo el comediante.

E inmediatamente después, agregó: “Lo que si ya nos dijo Joel a nosotros, a ustedes, a los medios… ese señor no nos ayudó nada, no hizo nada, se está colgando una medalla que merece”.

Al respecto del dinero que supuestamente Mayer le dio al “Príncipe de la Canción” para apoyarlo y de su actitud en el funeral del intérprete, Ortiz de Pinedo dijo: “¿Hay testigos?, ¿hay papeles firmados?, ¿tú has visto algo?, ya oíste a su hijo lo que dice, ¿a quién le vas a creer?, yo le creo a Joel (…) es de muy mal gusto... imagínate que alguien fallece, uno de sus amigos, y ustedes llegan y se ponen en la puerta y a organizar y recibir a la gente... ‘ahí está la viuda’, como si tu hubieras organizado el velorio, ni pagaste nada...”.

Finalmente, el actor también indicó que el trabajo de Sergio en la política ha dejado mucho que desear, y que incluso le prometió que no iba a perder el Teatro López Tarso.

“Está quedando muy mal, pero no es de extrañarse, hay muchas cosas que ha prometido que va hacer como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara y no ha hecho nada. Prometió que iba a defender como loco que el Teatro López Tarso, que no me quitaran nada y total, terminaron dándoselo a la otra empresa y el terminó reinaugurando el teatro con mis cosas, con mis butacas y con todo”, remató.