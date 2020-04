Arremete Alicia Machado contra 'haters'

Alicia Machado retomó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a todos sus detractores. Afirmando que ya está cansada de las constantes criticas que recibe, sobre todo de los venezolanos, la actriz dejó en claro que a partir de este momento no se tentará el corazón para responder a las agresiones que recibe.

“El día de hoy el periódico El Nacional de Venezuela publicó una nota que sacaron de mis redes sociales de algunas cosas que he comentado. Ese comentario ha traído que yo me dé cuenta de que, desgraciadamente, mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme”, explicó Machado.

Acto seguido, la ex Miss Universo arremetió contra sus haters y aseguró: “después de 25 años de llevar palo por mi propia gente ya estoy harta. Así que de ahora en adelante al que se le ocurra decirme algo en un comentario en mis redes sociales no solo los voy a bloquear, sino que también les voy a mentar la madre porque ya me tienen harta”.

“Tengo derecho a hartarme y sí, soy hater de mis haters. Mis redes sociales no son el inodoro de las emociones de mis paisanos”, dijo Alicia ratificando que por ese motivo se fue de su país natal para nunca volver.

“Cada una de las cosas que he logrado lo he hecho con mi trabajo. No soy ni enchufada ni prepago. Un poquito más de respeto, he mantenido mi vida privada lo más privada que puedo. Ya estoy hasta la madre de que todo el tiempo sea la gente de mi país la que siempre busca una manera de agredirme”, añadió.

Por último, y agradeciendo a las personas de su país que la han apoyado en su carrera, la también actriz explicó que detrás de las cuentas de los famosos también hay personas que sienten y subrayó: “ya estamos hartos de recibir insultos y difamaciones gratis”.