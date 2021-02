Arrasa Grupo Firme en premios Lo Nuestro

Cinco de seis categorías ganaron esta noche Grupo Firme en Premios Lo Nuestro. El septeto tijuanense liderado por Eduin Caz, llegó al American Airlines de Miami arrasando.

Tres de estos premios, en esta 33 entrega, fueron de la mano de Lenin Ramirez, con quienes estuvieron nominados por "Yo ya no vuelvo contigo" en la terna de "Canción del año Regional Mexicano", "Colaboración del año" y "Canción Banda Regional Mexicano".

Las otras dos ternas fueron por "Álbum del año" con el disco "En vivo desde Anaheim" así como "Grupo del año".

"No saben lo que en este momento estoy sintiendo en mi pecho. En primer lugar, le doy las gracias a mi dios que me permite estar con bien y mi Familia que me apoya en todo @anahydpg te amo cabrona", escribió Eduin Caz junto a la foto donde abraza los cinco premios.

La joven agrupación que se ha vuelto la favorita de muchos, empezó su carrera en bares de Tijuana, y poco a poco el cariño del público los ha encaminado a un buen puerto, como el de esta noche.

"Gracias a todos nuestros fans por tomarse el tiempo de votar y estar siempre al pendiente de todo lo de un servidor, saben que son los mejores y siempre estaré para ustedes", recalcó el intérprete de "El roto".

Con la humildad que lo caracteriza, Caz no olvidó reconocer el apoyo de su manager, Isael Gutierrez, por siempre estar con ellos desde el inicio.

Grupo Firme tuvo una actuación en el escenario al lado de Lenin Ramirez y Chesca.