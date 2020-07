Arnoldo Tapia continúa en La Voz; pero estos sonorenses volvieron a casa

MÉXICO.- Una noche intensa para Sonora fue lo que se vivió en la emisión de este lunes de “La Voz”.

Arnoldo Tapia, del equipo de Christian Nodal, triunfó en la etapa de knockouts pasando a la siguiente ronda.

Sin embargo, pese a la magnífica presentación de Jessica Luna, del equipo Montaner, y MyMy del equipo Belinda, no fueron elegidas para permanecer en el programa y tuvieron que volver a casa.

MyMy, de Hermosillo

Las MyMy se enfrentaron contra DYF y Daniela Pedali, por obtener un lugar en el equipo de Belinda, quien quedó impresionada con este knockout y felicitó a las originarias de Hermosillo y Baja California Sur respectivamente.

“Desde del ensayo me hicieron caso las dos, porque una brillaba más que la otra y nos pusimos de acuerdo, les dije que ambas tenían su momento de luz y fue espectacular, felicidades, se adueñaron del escenario, y tiene un concepto tan bonito y estoy tan agradecida de que estén en mi equipo y que hayan confiado en mí”, agradeció Belinda; sin embargo, al final la cantante se decidió por DYF.

Jessica Luna, de Ciudad Obregón

Jessica dijo que ha estado luchando por su sueño en la música desde que salió de Sonora, y se esforzó demasiado en su knockout contra Alejandra Degaray y Daniela Cortés para permanecer en el equipo de Ricardo Montaner. Pero los nervios la traicionaron al principio de la canción, lo cual señaló Belinda.

“Al principio no me enganchaste tanto porque te sentí como que estabas cantando, pero no te adueñabas y casi al final como algo se metió en ti y ¡boom!, terminaste acá arriba”, explicó Belinda.

“Jessica canta y pone su propia impronta, su propia enjundia, su rollo a la letra, acompaña lo que está cantando, cada vez que dice ‘loca’ pone la cara de circunstancia, transmitiendo con su gesto lo que la letra dice y no exagera, lo pone en el momento correcto y el lugar correcto. Y canta espectacular”, dijo Montaner, antes de dar su veredicto, eligiendo a Daniela Cortés como ganadora.

Arnoldo Tapia, de Ciudad Obregón

Contra Los Cuates Berúmen y Juan Jesús Martínez, Arnoldo Tapia interpretó “vuelve”, canción que hiciera éxito Ricky Martin.

Belinda le dijo a Christian Nodal sobre su equipo, “Estuvo super dinámico, diferente, romántico e intenso, nos llevaste por varios sentimientos”, después comentó a Arnoldo Tapia, “Eres un gran cantante e intérprete, desde la audición que me bloqueo alguien, yo me iba a pelear por ti. Tuvimos una conexión desde la audición, me quedaría con él, pero no te quedes con él, por qué yo te lo puedo robar”.

“Demostró una capacidad vocal que me dejó loco, yo me quedaría con él porque creo que me podría ayudar mucho, y si quieres tener a los hermanos Berúmen, yo estoy seguro que Belinda te robaría a Arnoldo para seguir”, sugirió Montaner.

“Arnoldo, eres un artista, la verdad tienes mucho histrionismo, muchísima voz, cuentas definitivamente sientes las canciones y sientes las historias y eso esta muy padre”, apoyó María José, siendo él declarado por Christian como el ganador de la noche.