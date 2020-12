Armando Manzanero sabía de amor; ellas fueron sus parejas sentimentales

CIUDAD DE MÉXICO.- El compositor mexicano Armando Manzanero tuvo en su vida más de 400 canciones, muchas de ellas dedicadas al amor. Pero en su vida también hubo muchas musas que lo inspiraron y lo llevaron a componer melodías tan bellas como “Somos novios”, “Adoro”, “Mía” o “Cuando estoy contigo”.

La muerte del compositor este 28 de diciembre no solo toma por sorpresa a sus seguidores y fans, también a sus pareja e hijos: María Elena, Martha, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainca y Rodrigo. Además, de sus nietos: Valentina, Joel, Emiliano, Aarón, Sebastián, Isabela, Natalia, Inés, José María, Mariana, Ximena, Andrea, Jorge y Alejandro.

Armando Manzanero, quien tuvo una prolífica vida como cantautor, también tuvo una gran trayectoria en el romance. Su primer gran amor fue al lado de María Elena Arjona Torres, con quien comenzó una relación cuando apenas tenían 14 años. Cuando cumplieron 20 años decidieron casarse en 1957 y tuvieron cuatro hijos.

A pesar de la gran relación que tuvieron, ambos decidieron divorciarse por mutuo acuerdo. Después decidió unir su vida a María Teresa Papiol Mirassou, pero en 1998 procedieron a separarse por la vía legal; aunque eso sí, en términos de mutua cordialidad.

Cuatro años después -en 2002- se casó con Olga Aradillas; y aunque otras de sus relaciones fueron positivas, esta pareja lo demandó por presunta violencia doméstica, además de que lo acusó de ofenderla en diversas ocasiones. Finalmente el compositor alegó su inocencia durante el juicio.

Laura Elena Vila es la viuda de Armando Manzanero, se casaron en 2015 y fue la mujer que lo apoyó durante estos días complicados en los que se dio a conocer su contagio por coronavirus y hospitalización. Uno de los datos que muchos recalcaron sobre la relación es que ella es 36 años menor que el yucateco.

“He pasado he pasado días difíciles. Si he tenido días en los que no pierdo la esperanza, pero sí son de mucha angustia. Sobre todo por que el informe médico son solo por día, 10 minutos al día, y puede pasar otro día completo sin saber qué pasará con él”, reveló su viuda en entrevista para Ventaneando hace solo unos días.