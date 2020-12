“Armando Manzanero no creía en el Covid”

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Manzanero falleció este día a causa del Covid-19, una enfermedad que provocó una pandemia en el mundo entero, y ha cobrado la vida de millones de personas.

Sin embargo, hay quienes no creen en la existencia del coronavirus, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la evidencia de varias instituciones médicas.

Y al parecer, el propio Manzanero no creía en este virus, quien continuaba realizando sus viajes con frecuencia a pesar de tomar las debidas precauciones.

Inauguramos el Museo #CasaManzanero espacio cultural dedicado al cantautor yucateco Armando Manzanero para hacer honor a su trayectoria artística a nivel nacional e internacional, con el que también impulsaremos el turismo en #Yucatán. pic.twitter.com/oe3qJqM9QP — Mauricio Vila (@MauVila) December 11, 2020

Tania Libertad, quien mantuvo una fuerte amistad con el cantautor, dijo que, durante sus últimas visitas en marzo y abril, él le dijo que no creía en la existencia del coronavirus.

“Cuando esto comenzó (la pandemia), hablamos. Por marzo-abril me dijo ‘No, eso no existe’”, contó Libertad al programa “Todo para la Mujer”.

“No creía en el covid, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera […] Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal yo creo que eso también le perjudicó bastante”, continuó.

Maxine Woodside, conductora de Grupo Fórmula, dijo que hace cuatro semanas se encontró con el cantautor yucateco, quien le dijo que viajaba constantemente entre Ciudad de México y Mérida.

Hace pocos días, Manzanero estuvo en la inauguración del Museo Casa Manzanero, donde acudió el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, así como el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco.