Armando Manzanero llama a conservar la música mexicana

El compositor mexicano, Armando Manzanero, expresó en una plática difundida a través de redes sociales, que en tiempos actuales se necesita conservar la canción mexicana, pues los habitantes de nuestro país están olvidando su música "endémica" por escuchar otras propuestas.

A través de Instagram Live, el cantautor yucateco, quien pasa la cuarentena en su estado natal, sostuvo una conversación con la cantante de música ranchera, Miriam Solis, a quien le produjo su reciente álbum Feria de Amor, después de que la tapatía le agradeció el aporte a su carrera, Manzanero comentó:

Necesitamos el apoyo de todo el mundo para la canción mexicana (porque), por ejemplo, cuando Diego el Cigala cantó con Mariachi fue el acierto más grande porque necesitamos conservarla, cosa que se nos olvida porque, siendo dueños de la mejor música del mundo, la gran mayoría del tiempo nos la pasamos escuchando pen...”.

Manzanero insistió en “cuidar lo que es nuestro” y consideró que eso bienvenida aquella música de afuera, “pero primero lo de nosotros".

Asimismo, exhortó a las nuevas generaciones de cantantes a escuchar su música.

“Afortunadamente me graban por todo el mundo, pero sí me gustaría que los de ahora, que están muy de moda y muy fuertes, también escucharan lo que yo hago. Lo más difícil de este negocio no es hacer una canción, sino que sea escuchada”, manifestó el autor de Nada personal.

Destacó la importancia de tener educación musical para que la gente tenga un criterio al momento de seleccionar lo que va a escuchar.

Por otra parte, la cantante Miriam Solís invitó a los seguidores a escuchar su nueva producción Feria de Amor, que trabajó de la mano de Armando Manzanero y que ya está disponible en plataformas digitales.