Armando González ‘El Muñeco’ vive tragedia familiar por coronavirus

Armando González, conocido en el medio artístico como ‘El Muñeco’, dio a conocer que está viviendo un terrible momento familiar debido a la pandemia del coronavirus.

Visiblemente afectado por la situación que embarga a dos de sus seres más queridos, “El Muñeco” confesó: “Tengo a mis papás en el hospital desde hace 10 días porque dieron positivo a Covid-19”.

Conjuntamente, el modelo contó detalles del estado de salud de sus padres. “Mi papá se puso muy grave, a punto de morir, está en terapia intensiva, intubado con pocas posibilidades de vivir. Mi mamá está en cuidados paliativos, va mejorando y por ende todos sus hijos que estuvimos con ellos, nos contagiamos, pero bueno, estamos en casa haciendo la cuarentena respetando la vida de los demás”.

De la misma manera, González comentó que otro de sus hermanos también corre gran riesgo porque es mayor de 60 años. “Tengo un hermano también mayor de 60 años que se contagió y esta intubado”.

“No sabemos cómo salir de esto, no tenemos las fuerzas ni las ganas de poder no sé, salvar a mi papá, perdónenme me encuentro muy mal en este momento”, dijo Armando en entrevista para el programa Venga La Alegría.

Sobre como se contagiaron sus padres, el artista de 52 años dijo: “Son personas mayores mis papás, ellos viven en el centro, son personas mayores, ellos no salían ni nada, la gente que iba a llevarles la comida, los empleados de mis hermanos, ellos estaban guardando la cuarenta muy bien, pero yo creo que a raíz de la gente que fueron a darles de comer fueron que se contagiaron”.

Finalmente, Armando González dice que no sabe si está contagiado pues no le quisieron hacer prueba de coronavirus porque para los médicos se ve muy bien, y por ahora solo ha tenido fiebre, por lo que lleva 10 días sin salir de su casa por hacer la cuarentena y no contagiar a más gente.