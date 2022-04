Arman “huelga” en concierto de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

QUERÉTARO.- Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja forman una de las parejas más populares del ‘Internet’ gracias a su trayectoria que han consolidado en YouTube, donde constantemente comparten contenido.

Aunque la pareja ha estado envueltos en distintas polémicas, siempre han decidido permanecer juntos y hasta seguir su carrera como cantantes, tan es así que actualmente se encuentran en su gira artística por toda la república mexicana.

Sin embargo el pasado 3 de abril Juan de Dios Pantoja dio a conocer por medio de las historias de su cuenta de Instagram que se encontraban en Querétaro pero había tantas personas en el evento que protección civil por seguridad de todos quería impedir que se llevará a cabo el concierto.

Lo que sucedió fue cómo el lugar ya se encontraba lleno, muchos de los seguidores de la pareja, tuvieron que quedarse sin poder disfrutar del evento, por lo que muy molestos comenzaron hacer una “huelga” en la entrada para que los dejaran pasar.

Ante esta situación el reconocido YouTuber les pidió a sus seguidores que comprendieran la situación, que entendía la injusticia y que lamentablemente estaba totalmente fuera de sus manos, pero que harían algo para recompensarlos.

Souldout gracias a Dios, protección cívil a lo que me dicen no puede permitir que entren tantas personas por seguridad, entonces lo que hicieron fue que le cancelaron muchos boletos a muchas personas y obviamente están enojados con justa razón, pero esas personas están en huelga en la entrada y no dejan acceder a más personas” dijo el cantante.