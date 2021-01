Ariel Miramontes habla del papel más importante de su vida y no es "Albertano Santacruz"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, el personaje de "Albertano Santacruz" le cambió la vida a el actor mexicano Ariel Miramontes, pero lo que realmente ha transformado su vida personal es su papel como papá soltero.

De 12, 9 y 8 años son el mayor motor de vida del actor, sus hijos Kinan, Quetzal y Arim son los que dan impulso a Ariel para seguir adelante y superarse cada día mas, esfuerzo que se ve reflejado en el éxito de su exitoso personaje "Albertano".

Esta semana, Miramontes se sincero sobre su labor como padre soltero de tres menores, faceta personal que siempre ha mantenido al margen de su carrera profesional y lejos del ojo público, pero poco a poco a abierto la puerta para contar los detalles.

“Es un tema que siempre trato de mantener reservado. Te puedo decir que ser papá es una de las experiencias que puede tener cualquier ser humano”, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’.

“Lo he distrutado muchísimo. Siempre quise ser papá, desde que tengo recuerdos de niño, era algo que anhelé mucho. Ser papá es increíble”, afirmó el actor. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariel Miramontes (@albertanoficial) Sobre su condición de papá soltero, dijo: “Hay personas que piensan que únicamente las mujeres son madres solteras. También hay padres solteros, por muchísimas razones. Hay más papás solteros de los que uno se imaginaría. Ha sido una experiencia increíble, me siento muy realizado”.

“Extraño mucho la etapa en la que dejaron de ser bebés, disfrutaba mucho andar con carriola doble, con pañalera, con mamila, con leche en polvo, pañales… Y así andaba para todos lados”, contó.

“Y ahora que ya no son bebés, ya tengo unos que va a empezar a ser adolescente, me siento feliz y agradecido con la vida porque se me dio la oportunidad de tenerlo, pues era un sueño que siempre tuve”, expresó.

También contó que la fama como "Albertano" no fue parte de sus planes. “Al principio no lo disfrutaba, me abrumaba cuando llegaba la gente para pedirme una foto. Quería ser actor porque quería estar en el escenario pero no buscaba la fama por sí misma”. confesó.

Sobre que "Albertano" se ha convertido en su apellido inseparable, reflexionó: “Muchas personas me decían si tenía miedo a ser encasillado. Yo la verdad no. "Albertano" me cae bien. Si no me cayera bien, sí diría que ya no lo quiero hacer. Pero como me cae bien y hay una relación de amor con él, me gusta mucho”.

Por otra parte, "Albertano Santacruz" ha contado que su madre, doña Judith, es quien más lo ha apoyado a la crianza de sus hijos.

“Mi mamá es pedagoga, con esto de las clases en línea es un paro que pa qué te cuento. Tengo un hijo disperso, con cualquier gancho se atora, entonces a ella le tocó estar con el más complicado. Es un apoyo grandísimo, le tocó jugar el papel de mamá”, dijo a "De primera mano".

Sobre el paradero de la madre de los niños, y si ellos saben todo, Ariel se limitó a responder: “Nunca estás preparado para responder las preguntas de tus hijos, en la medida de su entendimiento ellos tienen que conocer su historia y nunca tienen que vivir engañados", aclaró.

“Ellos tienen que saber su historia porque cuando crecen, se sienten traicionados, entonces es importante que antes de los 5 años conozcan su historia, Cada uno ha comprendido su situación”, explicó.

Sobre la madre de los pequeños se desconocen fotos y detalles, pero trascendió que en 2019 el actor obtuvo la patria potestad de los menores.