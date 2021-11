Ariel López Padilla reprobó a Salma Hayek por actuación que después cautivó a Tarantino

Ciudad de México.- Ariel López Padilla compartió más detalles de la ocasión en que reprobó a Salma Hayek cuando era su maestro de actuación en el entonces Centro de Educación Artística que actualmente se conoce como Centro de Educación Artística de Televisa.

Durante su paso por la alfombra morada de la obra musical Aladdín, el actor recordó el momento en que le dio una mala calificación a Salma Hayek por una actuación que a la postre le abriría camino en Hollywood.

En el 88 […] un día llegué a la clase y yo no sabía quién era Salma y llegó y se presentó, después al final presentó su examen y la reprobé… No había asistido, para mi la lógica es que si no asistes a clase no tienes las suficientes asistencias y aunque presentes el examen pues no, pero ella siguió afortunadamente y mira tuvo mucho éxito”

Explicó López Padilla a la prensa.

Del crepúsculo al amanecer

Acto seguido, el artista confesó que la evaluación que Salma no acreditó fue muy similar al papel que años más tarde desempeñaría en la cinta From Dusk Till Dawn (Del Crepúsculo al Amanecer), mismo que le abriría las puertas en la llamada “Meca del Cine”.

“Su examen fue lo que prácticamente después hizo con Tarantino y la serpiente, nos quedamos todos como ¡ohh!, pero (en ese momento le dije) ‘no tienes calificación’, un día me dijo ‘vas a ver maestro, ¿por qué me reprobaste?’, (le respondí) ‘porque no tenías las asistencias’”, relató con una sonrisa.

Por último, Ariel López Padilla reconoció que su medida fue muy estricta, sobre todo al enterarse que la ausencia de Salma se debió a su preparación para la telenovela ‘Teresa’.

“Después entendí que muchas veces es por los llamados, por el trabajo, pero bueno, fue algo hasta que quedó como una anécdota muy buena”, remató.