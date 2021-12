Ariel López Padilla arremete contra productores y creativos de narcoseries

“Lo voy a decir de frente porque siempre lo he dicho, una productora como la de Epigmenio Ibarra creo que cometió un error estratégico y creo que le falló al público, nosotros celebramos valores, construimos, a través de los medios de comunicación, el enaltecer o para vanagloriar al crimen organizado, seamos claros, las consecuencias han sido de que hoy tenemos una cultura de apología del delito”, explicó el actor durante la entrevista concedida al programa Venga la Alegría.

De la misma manera, López Padilla consideró que este tipo de melodramas lastiman a la sociedad en lugar de dejarles algún beneficio. “Celebro lo que somos, lo positivo que somos, porque lo malo, pues buenas noticias Tamaulipas una masacre, Zacatecas una masacre, Michoacán una masacre, ya es suficiente”.

Finalmente, el artista destacó que gracias a este tipo de proyectos ha tenido que dejar varios proyectos en el medio actoral.

Nunca hice una narconovela, porque dije ‘no estoy de acuerdo’, yo hice televisión y haré televisión que construya la célula de la familia con valores, en los cuales nos inspiremos para vivir en convivencia pacífica y con amor y ahora los últimos siete u ocho años no he tenido trabajo, he tenido esporádico trabajo, porque todo se volvió narcoseries”.