Ariana Grande y The Weeknd anuncian nueva colaboración: "Die For You - Remix"

ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande han decidido unir fuerzas una vez más con uno de los artistas más populares del momento en una versión vitaminada de la pista "Die For You" del cantante The Weeknd.

Después de más de un año sin publicar nuevo material discográfico, la intérprete de "Why Try" regresará a la escena musical en el remix de uno de los éxitos más recientes en TikTok.

A pesar de haber sido lanzada en 2016, "Die For You" causó tanto furor en la plataforma social de videos que ha logrado posicionarse de nuevo en los puestos más altos de las listas comerciales de Estados Unidos.

Esta sería la cuarta colaboración entre ambos cantantes

Sin embargo, en un intento por topar el máximo puesto del Billboard Hot 100, The Weeknd ha solicitado la ayuda de su amiga Ariana para replicar el mismo efecto que con el remix de "Save Your Tears" en 2021.

Ambos artistas han demostrado ser no solo grandes colaboradores sino también amigos, pues desde que publicaron su primera colaboración, "Love Me Harder" en 2014, han mantenido una estrecha relación de apoyo y cariño.

"Die For You - Remix" marca la cuarta colaboración de The Weeknd y Ariana Grande, y estará disponible en todas las platformas de música a partir de la noche del próximo jueves 23 de febrero.

Te puede interesar: La técnica detrás de éxitos de Ariana Grande, The Weeknd y otros artistas