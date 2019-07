Ariana Grande se disculpa por broma pesada sobre JonBenét Ramsey

ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande se disculpa después de una reacción violenta por su broma de JonBenét Ramsey.

La estrella fue criticada por redes sociales luego de que los fanáticos se dieran cuenta de una broma que hizo sobre JonBenét Ramsey, la reina de belleza infantil fallecida cuyo asesinato a los 6 años sigue dando de que hablar.

En una publicación de Instagram ya eliminada, el amigo de Grande Doug Middlebrook compartió una foto de un periódico con Ramsey en la portada. "Nadie ha hecho más portadas", señalaba la leyenda.

"No puedo ESPERAR que este sea tu look de Halloween", comentó Grande.

"Ya estoy trabajando en eso", agregó Middlebrook.

ya cacharon el cahuín de Ariana Grande?��la cantante le comentó a un amigo "no puedo esperar a que (JonBenét) sea tu disfraz de Halloween",refiriéndose al terrible caso de la reina de belleza de 6 años q fue violentamente asesinada en 1996 en USA!����♀️y tú, cancelas a Ariana Grande? pic.twitter.com/cGQFsAAONe — La Cahuinera Podcast (@lacahuineracl) July 29, 2019

"Espera ¿QUÉ? Una niña de 8 años que fue violentamente asesinada, estrangulada y sofocada no puede ser el disfraz de nadie ...", expresó un usuario de Twitter sobre el comentario de Grande al compartir capturas de pantalla de Instagram

El comentario de Grande provocó muchas reacciones, incluso sus propios fanáticos la llamaron insensible.

"Sí, no, lo eliminé muy rápido y entiendo que no es nada gracioso", respondió en un tweet. "Esto fue de mi bolsillo y me disculpo sinceramente".

Después de las críticas, los fanáticos y la estrella dejaron en claro su amor mutuo eliminando asperezas.



